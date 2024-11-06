371.9兆元！　中国の国有資産の最新状況が発表

今月5日に開かれた第14期全国人民代表大会（全人代）常務委員会第12回会議において、国務院の2023年度国有資産管理の状況に関する総合報告が審議されるのにともない、国有資産の最新状況が発表された。

2023年末現在：

全国の国有企業の資産総額は371兆9000億元（1元は約21.5円）

国有金融企業の資産総額は445兆1000億元

国有行政資産の総額は64兆2000億元

国有地の総面積は5億2371万4000ヘクタール、年間水資源量は2兆5782億5000万立方メートル

同報告によると、23年は国有資産の管理と改革が間断なく進められ、資産状況がさらによくなった。今後も引き続き国有企業の改革を深化させ、国有金融資本のサービス保障能力を向上させ、国有行政資産の管理水準を上昇させ、国有自然資源資産の管理制度システムを整備し、国有資産報告制度を絶えず改善していく。（編集KS）

「人民網日本語版」2024年11月6日