路上ファッションショー「村ランウェイ」開催 貴州省貴陽
人民網日本語版 2025年01月03日14:03
貴州省貴陽市雲岩区文昌閣路の路上コンサートで1月1日夜、地元の特色あふれるファッションショー「貴州村ランウェイ」が開催された。民族衣装、苗（ミャオ）族の刺繍やシルバーアクセサリー、水（シュイ）族の馬尾繡（馬の尾の毛を芯にし絹糸を巻きつけて縫う独特の刺繍技法）など、無形文化遺産の要素を取り入れた地元のデザイナーが手掛けたファッションがショー形式で披露された。「貴州村ランウェイ」の正式名称は貴州省和美郷村無形文化遺産民族服飾ファッションショーで、無形文化遺産である民族服飾を中国国内だけでなく世界に向けて紹介する公益ファッションショーでもある。中国新聞網が伝えた。（編集KM）
「人民網日本語版」2025年1月3日
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