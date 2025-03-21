住民の雇用と富裕化をリードするユニークな文化クリエイティブグッズ 浙江省
人民網日本語版 2025年03月21日16:33
浙江省余姚市馬渚鎮にある寧波素年工芸品有限公司は、文化クリエイティブグッズの研究開発および生産に携わる民間企業だ。同社は、数年前から、しおりやマグネット、ノート、シーリングワックスセットなど数百種類の文化クリエイティブグッズを次々と打ち出してきた。また、故宮博物院や中国国家博物館、四川省広漢三星堆博物館など複数の博物館や有名観光地と提携して、数多くの極めてユニークなコラボ文化クリエイティブグッズも発表し、その年間売上高は数千万元（1元は約20.6円）に達し、周辺住民の雇用創出や富裕化をリードしている。新華網が伝えた。（編集KM）
「人民網日本語版」2025年3月21日
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