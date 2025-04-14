中国人民銀行「中国1-3月の社会融資は高水準で推移」
人民網日本語版 2025年04月14日15:08
中国人民銀行（中央銀行）が13日に発表したデータによると、今年3月末現在、中国の社会融資規模残高は前年同期比8.4％増の422兆9600億元（1元は約19.6円）に上り、過去1年間近くにわたり、高水準で推移したことがわかった。
第1四半期（1-3月）の社会融資規模の増加額は前年同期比2兆3700億元増の累計15兆1800億元となった。人民元建て貸付は9兆7800億元増加した。信用構造が際立ち、貸付金利は歴史的な低水準を維持しており、実体経済に対する安定した支援が続いている。
（編集KS）
「人民網日本語版」2025年4月14日
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