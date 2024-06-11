350億元！　中国人民銀が50年物超長期国債がまもなく初発行

財政部（財務省）が6日に明らかにしたところによると、同部は今月14日に2024年超長期特別国債（第3回、50年期）を発行することを明らかにした。価格競争入札による発行予定総額は350億元（1元は約21.7円）で、50年物超長期特別国債が発行されるのは今回が初めてとなる。

同部が発表した国債発行スケジュールによると、今年は超長期特別国債が22回発行される予定で、20年国債が7回、30年国債が12回、50年国債が3回、発行時期は5月中旬から11月中旬まで。さきに初めて発行された30年物と20年物超長期特別国債は、いずれも市場で好評を博している。（編集KS）

「人民網日本語版」2024年6月11日