中国代表の旗手は史経緯選手と郭丹選手に　成都ワールドゲームズ開会式

2025年第12回ワールドゲームズ（成都ワールドゲームズ）が今月7日に開幕するのを前に、中国代表団は6日、男子アクロバティック体操の史経緯選手と、女子ローラースケートの郭丹選手が開会式の旗手を担当することを発表した。新華社が伝えた。‌

2002年生まれの史選手は昨年、第29回FIGアクロバティック体操世界選手権の男子団体（メンズフォー）のバランス演技、ダイナミック演技、コンバイン演技で金メダルを獲得し、中国代表が25年ぶりに、団体戦で金メダルを獲得するのに貢献した。

1990年生まれの郭選手は、「ローラースケートとアイススケート」の二刀流選手で、ローラースケートの世界選手権、ワールドカップ、ワールドゲームズの3大会で頂点に立った世界初の選手。平昌五輪と北京五輪のスピードスケートにも出場した。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年8月6日