外交部「ブラジルと共に運命共同体の戦略的意味合いを拡充」

外交部（外務省）の郭嘉昆報道官が6日、中国・ブラジル関係について記者の質問に答えた。

【記者】ブラジルは北京における外交的プレゼンスを強化しており、中国に連邦歳入庁と連邦警察の新たな駐在官を派遣するほか、陸軍と海軍の駐在武官に将軍を任命することになっている。これについて、中国としてコメントは。

【郭報道官】両国首脳の戦略的リーダーシップの下、手を携えてより公正な世界とより持続可能な地球の構築を推進する中国ブラジル運命共同体は、実り豊かな成果を収めてきた。中国とブラジルの互恵的かつ友好的な協力は両国民に恩恵をもたらし、それぞれの国の現代化を後押しし、発展途上の大国同士が手を携えて共に歩み、団結・協力するうえでの模範となっている。中国はブラジルと共に、各分野における協力を深め続け、中国ブラジル運命共同体の戦略的意味合いを拡充していくことを望んでいる。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年8月7日