中国人民銀、西蔵自治区成立60周年記念金銀貨を発行へ

中国人民銀行（中央銀行）はこのほど、西蔵（チベット）自治区成立60周年を記念する金銀貨セットを8月15日に発行することを決定した。このセットは金貨1枚、銀貨1枚の計2枚からなり、いずれも中華人民共和国の法定通貨だ。

セットの表面には中華人民共和国の国章がデザインされ、国名と発行年が刻印されている。裏面には西蔵自治区成立60周年記念活動のロゴを中心に、格桑（ゲサン）花のモチーフがあしらわれ、中国の標準語とチベット語の文字による「西蔵自治区成立60周年」の表記と額面が刻印されている。

金貨は純金8グラムの円形で、直径22ミリメートル、額面100元（1元は約20.5円）、金の純度は99.9％、最大発行枚数は1万枚になる。

銀貨は純銀30グラムの円形で、直径40ミリメートル、額面10元、銀の純度は99.9％、最大発行枚数は2万枚になる。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年8月8日