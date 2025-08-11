過去記事

中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会、第1回総合リハーサルが成功裏に終了

人民網日本語版　2025年08月11日11:49

中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念行事プレスセンターによると、8月9日夜から10日未明にかけて、北京・天安門一帯で中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会の第1回総合リハーサルが実施され、約2万2千人がリハーサルや会場の支援業務に参加した。新華社が伝えた。

第1回総合リハーサルは、記念大会式典などを含む記念大会の全行程における各要素の内部連携を重点的に調整し、各方面の組織的支援や指揮運営体制を全面的に検証した。リハーサルは秩序正しく進められ、所期の目標を達成した。北京市の関係当局は今回のリハーサルについて、順調に終了したとして、市民の理解と支持に深い感謝の意を表した。（編集NA）

