中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会、第1回総合リハーサルが成功裏に終了
人民網日本語版 2025年08月11日11:49
中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念行事プレスセンターによると、8月9日夜から10日未明にかけて、北京・天安門一帯で中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会の第1回総合リハーサルが実施され、約2万2千人がリハーサルや会場の支援業務に参加した。新華社が伝えた。
第1回総合リハーサルは、記念大会式典などを含む記念大会の全行程における各要素の内部連携を重点的に調整し、各方面の組織的支援や指揮運営体制を全面的に検証した。リハーサルは秩序正しく進められ、所期の目標を達成した。北京市の関係当局は今回のリハーサルについて、順調に終了したとして、市民の理解と支持に深い感謝の意を表した。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年8月11日
注目フォトニュース
関連記事
- 「歴史を銘記し、未来に向かう」――抗日戦争勝利80周年記念交流会が名古屋で開催
- 抗日戦争の写真を中国に寄贈したフランス人「この歴史を忘れてはならない」
- 全民族抗日戦争勃発88周年記念式典と「民族解放と世界平和のために」テーマ展開幕式が北京で開催
- 中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念行事、各国記者の取材を歓迎
- フランス人が抗日戦争の写真を中国に寄贈 在仏中国大使館で引渡式
- 習近平国家主席、中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会で重要演説へ
- 日本各界の関係者が平和と反戦の思いを表明
- 「中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念活動」のロゴが発表
- 国務院新聞弁公室、抗日戦争勝利80周年記念テーマ展、芸術作品展覧・公演等について説明
- 民族解放と世界平和のために――抗日戦争勝利80周年記念テーマ展が開幕
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn