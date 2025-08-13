80歳以上の高齢者に月2回以上の体重測定を推奨

国家衛生健康委員会はこのほど「80歳以上の高齢者の体格指数の標準範囲と体重管理の標準」を発表し、80歳以上の高齢者のBMI（肥満度を表す体格指数、ボディ・マス・インデックス）の標準範囲を22.0～26.9BMI（kg/m²）とした。

同標準は80歳以上のクラスターを「高齢老年人（後期高齢者に相当）」と定義している。このクラスターはBMIを適切な範囲内に保ち、健康リスクを予防し、疾病とその合併症の発生を抑えたり、遅らせたりすることを管理目標にするべきとしている。

同標準によると、80歳以上の高齢者は身長を毎年1回以上、体重を毎月2回以上、測定することを推奨している。そして直近の3ヶ月以内に5％以上の体重増減があった場合は、病気の可能性を排除した上で、体重測定の頻度を増やし、長期的な健康管理に役立てるべきだとしている。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年8月13日