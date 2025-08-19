中国のA株時価総額が100兆元の大台突破

（写真著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

A株市場は8月18日も強い上昇の動きを維持し、多くの銘柄がここ数年で最高値を更新した。最終的に、上海総合指数は0.85％高の3728.03ポイントで引けた。最高値は3745.94ポイントで、ここ10年で最高を更新した。深セン成分指数は1.73％上昇し、最高値は11919.57ポイントに達し、ここ2年で最高を更新した。創業板指数は2.84％上昇、北京証券取引所50指数は6.79％上昇し、過去最高を更新した。中国科創板50（STAR50インデックス）は2.14％上昇した。A株の取引額は2兆8100億元（1元は約20.6円）に達し、前取引日と比べて大幅に増えた。リアルタイムのデータによると、18日午前10時34分に、A株の時価総額が100兆元の大台を突破した。

8月18日の取引終了時点で、今年に入ってから、上海総合指数は11.23％、深セン成分指数は13.64％、創業板指数は21.69％それぞれ上昇したことになり、A株の安定して回復する動きがより強化されていることがわかる。業界内の関連機関は、流動性と利益予想の改善及び経済構造のモデル転換などが上昇の動きを見せる市場の原動力だと分析している。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年8月19日