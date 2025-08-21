【音声ニュース】「世界のスーパー」浙江・義烏、早くもクリスマスシーズンに突入

クリスマスまでまだ4ヶ月以上あるが、「世界のスーパー」と呼ばれる浙江省義烏市は早くもクリスマスシーズンに突入している。

クリスマスツリーから各種オーナメントに至るまで、現地の工場も市場も活気にあふれており、力強い発展ぶりを示している。

義烏のクリスマス用品出荷ピークの背後では、今年は発注・納品が前倒しされているという新たな傾向が見られる。業者は積極的に対応し、製品が世界市場にタイムリーに届けられるよう全力で取り組んでいる。

同省の杭州税関がまとめたデータによると、今年1-7月には、浙江のクリスマス用品輸出額は前年同期比23.0％増の91億1000万元に達した。

「人民網日本語版」2025年8月21日