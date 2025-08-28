2025中国民間企業上位500社発表 京東・アリババ・恒力がトップ3に
人民網日本語版 2025年08月28日15:50
中華全国工商業連合会は遼寧省瀋陽市で28日、「2025中国民間企業上位500社」を発表した。それによると、トップ3に順に京東集団、阿里巴巴（アリババ）中国有限公司、恒力集団有限公司が並んだ。
今回、上位500社入りに必要な売上高は270億2300万元（1元は約20.6円）まで高くなった。500社の売上高総額は43兆500億元、純利益は合計1兆8000億元、研究開発（R&D）費総額は1兆1300億元、研究開発者は115万1700人、R&D経費投入強度は2.77％、納税総額は1兆2700億元に達した。納税額が10億元を超えた企業は240社あり、全体に占める割合は48.00％だった。
同連合会が行った一定規模以上の民間企業（年売上高2000万元以上の企業）に対する調査は今年で第27回となり、24年に売上高が10億元を超えた企業6379社が参加した。そのうち売上高の上位500社が、今回の「2025中国民間企業上位500社」に選ばれた。
（編集KS）
「人民網日本語版」2025年8月28日
