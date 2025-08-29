国防部が遺棄化学兵器の処理加速を日本に要求

国防部（省）の28日の定例記者会見で、張暁剛報道官が日本の遺棄化学兵器に関する質問に答えた。

【記者】中国侵略日本軍の新たな罪証となる史料複数がこのほど公開された。史料には、中国侵略日本軍第七三一部隊（以下「731部隊」）による細菌戦に関する数千ページの文書と映像、日本軍の広東侵入時の犯罪行為の写真集、及び河北で発見された中国侵略日本軍の手記やアルバムが含まれ、日本による中国侵略の累々たる犯罪行為を如実に暴き出している。これについてコメントは。

【張報道官】日本軍国主義の残虐非道な侵略行為と許し難い虐殺の罪行は、中国人民及び多くのアジア諸国の人々に残酷な惨禍をもたらした。特に731部隊は、公然と国際法を踏みにじり、中国人民に対して許し難い細菌戦を仕掛け、人道に対する途方もない大罪を犯した。この歴史的事実には動かぬ証拠があり、否認は許されず、抹消されることも永遠にない。

今年は中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年にあたる。悪魔は消滅させられたが、その残した害毒はいまだ根絶されていない。我々は日本側に対して、歴史的罪責を深く反省し、日本の遺棄した化学兵器の処理プロセスを加速させ、1日も早く清浄な大地を中国人民に還すよう要求する。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年8月29日