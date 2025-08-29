貴州省の滝・黄果樹瀑布群のライトアップをAIで再現

日中は観光客でにぎわう貴州省にある滝・黄果樹瀑布群は、日が暮れるとライトアップされて、幻想的なムードに包まれる。高さ77.8メートルの滝は、レーザーライトで描き出された虹が水煙の上にかかり、ホログラムプロジェクターによる様々な色合いのトーテムが水霧の間に浮かび、まるで天の川が目の前に現れたようだ。人民網が伝えた。

AIで再現したライトアップされたファンタジックな黄果樹。

「ライトアップが自然の景観にうまく溶け込んでいて、ライトが点灯すると心が躍る」と、黄果樹のナイトツアーを楽しんだ観光客たちはその体験を語った。データによると、ライトアップが2021年5月に正式に始まって以降、ナイトツアーが、黄果樹景勝地を訪れる観光客の平均滞在時間を2.3倍に伸ばし、1泊以上宿泊する率も65％高めるなど、関連の消費チェーンの活力がさらに引き出されている。

自然の奇観と文化体験が一つになったナイトツアー経済が今、黄果樹が世界レベルの景勝地を構築するための重要な下支えとなっている。2024年、果樹景勝地を訪問した観光客は延べ1千万人以上となり、観光収入も117億元(1元は約20.6円)以上に達するなど、観光経済が今、急速に発展している。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年8月29日