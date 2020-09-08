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貴州黄果樹瀑布、2020年出水期最大水量を記録

人民網日本語版　2020年09月08日10:10
貴州黄果樹瀑布、2020年出水期最大水量を記録
黄果樹瀑布（撮影・陳煕）。

大雨の影響を受け、貴州省黄果樹瀑布では、2020年出水期に入ってから最大水量を記録し、滝の水は猛烈な勢いで滔滔と流れていた。人民網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2020年9月8日

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