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貴州黄果樹瀑布、2020年出水期最大水量を記録
人民網日本語版
2020年09月08日10:10
黄果樹瀑布（撮影・陳煕）。
大雨の影響を受け、貴州省黄果樹瀑布では、2020年出水期に入ってから最大水量を記録し、滝の水は猛烈な勢いで滔滔と流れていた。人民網が伝えた。（編集KM）
「人民網日本語版」2020年9月8日
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