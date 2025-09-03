50.9％！物流業景況指数が顕著に上昇　経済回復の基盤がさらに強固に

中国物流・調達連合会は2日、今年8月の中国物流業景況指数を発表した。それによると、同月の中国物流景況指数は前月比0.4ポイント上昇の50.9％だった。主な内訳を見ると、需給を反映する業務総量指数と新規受注指数がともに上昇し続けている。うち業務総量指数は今年に入り6ヶ月連続の上昇、新規受注指数は同7ヶ月連続の上昇となった。同月の鉄道輸送業、航空輸送業、郵便宅配業の新規受注指数はいずれも55％以上の高い水準となり、複合一貫輸送分野と水上輸送業の新規受注指数は前月に比べて大幅に上昇した。

同連合会の何輝副会長は、「実体経済の『通り道』である物流の需給状況回復・好転していることは、経済全体の回復・好転の基盤がさらに強固になったことも反映している」と述べた。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年9月3日