白酒の「貴州習酒」が主催する「中秋ショート動画コンテスト」開催

「中秋節（旧暦8月15日、今年は10月6日）」に合わせて、白酒(中国の蒸留酒)の「貴州習酒」が主催する「光影中秋・団圓中国」をテーマとした「貴州習酒2025ショート動画制作コンテスト」が今月8日、人民網1号スタジオで正式に始動した。人民網が伝えた。

コンテストのオープニングセレモニーの様子（撮影・彭芸熙）。

優れたショート動画作品を広く一般から募集する今回のコンテストは、動画を通して、各家庭の笑顔や温かみをとらえ、「中秋節」という中国の伝統文化が現在まで受け継がれ、輝きを放っていること発信することを目的としている。「中秋節」が一家団欒を楽しむ日であることを示す「光影中秋・団圓中国」をテーマとした今回のコンテストには、「伝承」、「ドラマ仕立て」、「風景・景色」、「人文」、「クリエイティブ」という5つのジャンルが設置され、40以上の賞が設けられている。応募者はコンテストのオフィシャルサイト（https://svideo.gzxijiu.com）を通して、応募要項を確認し、それに基づいてショート動画を制作して応募することができる。

作品の応募締め切りは10月8日まで、授賞式は10月23日の開催を予定している。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年9月9日