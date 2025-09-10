在韓中国人民志願軍烈士の遺骨輸送任務で輸送機「運-20」が再び韓国へ

退役軍人事務部（省）の9日の記者会見で、12回目となる在韓中国人民志願軍烈士の遺骨帰還事業について、責任者が次のように説明した。中央テレビニュースが伝えた。

9月10日、中国側のハイレベル代表団、中国人民解放軍儀仗司礼大隊、輸送機「運-20」が韓国に赴き、引渡任務を遂行する。

9月11日正午頃、韓国・仁川の志願軍烈士遺骨臨時安置所で納棺式と引渡書への署名が行われる。

9月12日午前、韓国・仁川国際空港の駐機場で、韓国側が在韓志願軍烈士の遺骨を中国側に引き渡す。中国側代表団及び在韓中国大使館関係者が慰霊式を執り行った後、代表団が遺骨を中国まで護送する。

9月12日午前11時30分頃、遼寧省瀋陽市の桃仙国際空港で荘重な出迎え式を挙行する。

9月13日午前10時、瀋陽抗米援朝烈士霊園で、厳粛な埋葬式を執り行う。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月10日