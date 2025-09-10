医療用C909初号機が引き渡し

民間航空機製造会社・中国商用飛機有限公司（COMAC）によると、医療用C909初号機が今月9日、河南省鄭州市で、中国飛竜通用航空有限公司に引き渡された。今後は、緊急救援活動や遠隔医療、重症患者の搬送などに活用されることになっている。新華網が伝えた。

医療用C909機の最大積載量は10トンで、航続距離は3700キロ。高高原空港（標高2438メートル以上の空港）において離着陸できる能力を備えている。機内は、救援のニーズに合わせて臨機応変にレイアウトを調整することができ、医療救援チームの移動や辺鄙な地域における医療救援、負傷者の搬送といったマルチシーンに対応できるようになっている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年9月10日