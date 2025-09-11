中国の耕地面積は2024年末時点で19.4億ムーに　最新報告

中国国務院新聞弁公室は、10日に開いた「第14次五カ年計画（2021‐25年）の質の高い達成」をテーマにしたシリーズ記者会見において、ここ5年間の自然資源事業における質の高い発展と成果を紹介した。

中国は、調査・モニタリングを継続的に展開し、自然資源の規模が確実に拡大している。2024年末の時点で、中国全土の耕地面積は19億4000万ムー（1ムーは約6.7アール）に達し、2020年に比べて2800万ムー増え、耕地保護のレッドラインがしっかりと守られている。

また資源の埋蔵量がはっきりと分かっている163種類の鉱産物の規模、分布、開発・利用状況を徹底的に調査し、大・中型の石油・ガス田、鉱産物の埋蔵地534ヶ所が新たに発見され、石油・ガス、銅、リチウムといった戦略的鉱産物資源の調査・開発が画期的な成果を上げている。

さらに大陸の自然海岸線の保有率は35％以上を維持している。海洋エネルギーや海洋生物からの創薬、生物学的製剤、海水淡水化、総合利用といった戦略的新興産業が順調に発展している。2024年、海洋総生産額は10兆5000億元(1元は約20.7円)と、2020年に比べて2兆7000万元増加した。

そして水資源の総量は3兆1100億立方メートルで、そのうちの8679億2000万立方メートルが地下水資源となっている。

林地、草地、湿地、砂漠化した土地の面積はそれぞれ、42億5300万ムー、39億1200万ムー、8億3400万ムー、25億900万ムーとなっている。森林率は25.09％に達し、2020年と比べて約2ポイント上昇した。中国は、世界において緑が増える速度が最も早い国となっている。森林蓄積量は、209億8800万立方メートルで、気候変動に対応するべく、中国が2030年をめどに制定していた目標を前倒しで達成した。

第一陣の国家公園が5ヶ所設置され、陸域の国家重点保護野生動植物に指定されている動植物の種類約30％をカバーしている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年9月11日