農家の懐潤わすトウガラシの収穫シーズン到来　貴州省威寧

貴州省畢節市威寧彝（イ）族回族苗（ミャオ）族自治県観風海鎮では、面積約67ヘクタール以上にわたり栽培されている食用トウガラシが収穫シーズンを迎えており、農家は晴天になると、作業員を総動員して、収穫に勤しんでいる。中国新聞網が伝えた。

観風海鎮では、数年前から、農業における栽培構造とエリア配置の最適化を続けており、トウガラシ産業を「鎮の強化・住民の富裕化」ための主要産業として位置づけ、発展に力を注いできた。面積約130ヘクタール以上での食用トウガラシ栽培を計画しており、「小さなトウガラシ」を「大きな産業」へと発展させ、住民の食卓を豊かにするだけでなく、農民の懐も潤わし、所得増加をもたらしている。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年9月11日