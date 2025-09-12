12回目となる在韓中国人民志願軍烈士の遺骨引き渡しが完了

在韓国中国大使館によると、今月12日午前、中国と韓国は、韓国の仁川国際空港において、12回目となる在韓中国人民志願軍烈士の遺骨引き渡し式典を行った。中国の退役軍人事務部の馬飛雄副部長と代表団メンバー、戴兵駐韓大使と大使館外交官、中国系機関、華人華僑、留学生代表らが出席した。引き渡し式典が始まると、中国側の出席者全員による国歌斉唱が行われ、戴大使が人民志願軍烈士の遺骨が納められた箱に次々と中国の国旗をかぶせていった。そして、出席者全員が烈士の遺骨に向かって3度お辞儀をし、深い哀悼の意と心からの敬意を表した。その後、中国人民解放軍の儀仗司礼大隊の礼兵が骨箱を両手に抱えて空軍の大型輸送機「運-20」に乗り込み、帰国した。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年9月12日