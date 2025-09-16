チベット族の暮らしに融け込んでいる「愛猫文化」　四川省郷城

四川省甘孜蔵（カンゼ・チベット）族自治州郷城県青徳鎮の民家では9月15日、2匹の猫が遊んでいた。川西高原にあるこの郷城県では、猫を敬い、大切にする独特の「愛猫文化」が長年にわたって形成されてきた。ほとんどの家庭で猫を飼っており、非常に大切にされている。チベット族の民家のかまどのタイルを始め、村の至るところにある壁画や彫刻などに猫が描かれたり、デザインされている。大事な穀物を守る「相棒」から、現地観光業を活性化させる「シンボル」にいたるまで、「愛猫文化」はすでに、現地住民の日常生活に深く融合している。中国新聞網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年9月16日