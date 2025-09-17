港珠澳大橋の2018年開通からの延べ利用者数が9000万人を突破

港珠澳大橋（香港・珠海・澳門＜マカオ＞大橋）出入国(境)検査所は今月16日、2018年10月に正式に開通した同大橋を通って、広東省、香港・澳門両特別行政区を往来した旅客数が今年9月15日の時点で、延べ9000万人を超え、車両台数は延べ1868万台を超えたことを明らかにした。新華社が伝えた。

データによると、港珠澳大橋を利用する旅客と車両が近年、勢いよく増加しており、2023年に延べ1630万人だった旅客数は、2024年に延べ2700万人に達した。そして、今年もすでに前年同期比19％増の延べ2120万人に達しており、年間延べ3000万人の大台を突破すると見込まれている。

中国大陸部から、「個人観光」制度を利用して香港・澳門特区に行くことができる中国大陸部の都市が増えているほか、珠海市の戸籍を持つ住民を対象に、澳門特区へ1週間に1回の訪問が可能な制度が実施されるようになるにつれて、港珠澳大橋を利用して、香港・澳門特区へ旅行に行く人が増え続けている。今年に入り、港珠澳大橋の珠海公路出入国(境)検査所を通過した中国大陸部の旅客はすでに延べ901万人以上に達している。

港珠澳大橋が完成して、香港特区と珠海間の車での所要時間が3時間から30分に短縮した。そして、港珠澳大橋を利用して、観光やショッピング、ビジネス・研学、親族訪問・ヘルスケア、出稼ぎ・学習などのために中国大陸部へ行く香港・澳門特区の住民が増えている。2019年、出入国(境)検査所を通過して、中国大陸部側へ移動した香港・澳門特区の住民の数は延べ約450万人だった。その数は、2024年には延べ1620万人に達し、今年はすでに延べ1270万人以上に達しており、年間延べ1800万人以上に達すると予測されている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年9月17日