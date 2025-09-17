2025空軍航空開放イベント・長春航空ショーのランスルーを実施

2025空軍航空開放イベント・長春航空ショーのランスルーが今月16日午前に実施された。戦闘機「殲-16」や、空中給油機「運油-20A」のほか、アクロバット飛行隊「八一」、「紅鷹」、「天之翼」などが次々と登場し、スピーディーで、アグレッシブなパフォーマンスを披露した。人民網が伝えた。

今回の空軍航空開放イベント・長春航空ショーは今月19日から23日までの5日間、長春国際航空博覧城で開催されることになっている。「夢を追いかけて空へ、未来を切り開く」をテーマに、「パイロットの成長の道」を主線にして、「航空ショー」、「地上展示」、「テーマ別の展示」、「関連イベント」の4セクションが計画されている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年9月17日