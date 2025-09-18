【音声ニュース】西安城壁を守る「デジタル・スマートシステム」

陝西省西安市にある西安城壁は全長が13.74キロメートルあり、中国に現存する古代の城壁の中で最大規模かつ保存状態が最も良い城壁の一つで、第一陣の国家重点文物保護施設に指定されている。古都・西安の歴史の変遷を見守ってきた西安城壁は、極めて重要な保護価値を備えている。

西安城壁は2023年以降、文化財保護や文化観光運営、応急管理、治水指揮など各機能を統合した「デジタル・ポータブル管理プラットフォーム」を構築してきた。これにより、ビッグデータやモノのインターネット、測量スキャンなどの先進技術を総合的に活用し、重要な技術ブレイクスルーとデータの統合共有を通じて、城壁保護のための「デジタル・スマートシステム」を築き上げた。

「人民網日本語版」2025年9月18日