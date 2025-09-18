雄商高速鉄道・雄安ターミナルの「津保鉄道」を跨ぐ旋回橋の旋回が成功

河北省雄安新区と河南省商丘市を結ぶ「雄商高速鉄道」の雄安ターミナルプロジェクトの一つである津九(天津―九竜)上り連絡線の特大橋において今月16日早朝、連続桁の旋回作業が完了した。これにより、天津市西部と河北省中部を結ぶ「津保鉄道」が繋がったことになる。中国新聞網が伝えた。

この河北省雄県に位置するこの旋回橋は、雄安ターミナルプロジェクトにおいて重要な部分を占める工事であるほか、難度が非常に高いプロジェクトだ。雄安ターミナルプロジェクトには、米寧荘線路所、津九上下り連絡線、「京雄商高速鉄道」（京雄区間）を跨ぐ「津九上り連絡線特大橋」などの建設、雄安整備工場のリニューアル・拡張工事といった重要な工事が含まれている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年9月18日