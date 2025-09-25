【音声ニュース】塔里木大学の新入生約8400人が砂漠を12キロ行進する軍事訓練

新疆維吾爾自治区の塔里木大学は今月16日から25日までの10日間、9月に入学した新入生を対象として、タクラマカン砂漠で軍事訓練と野営訓練を実施している。同大学が砂漠で野営訓練を行うのは今年で2回目となる。新入生約8400人は、グループに分かれて、砂漠で野営訓練に参加している。

初日となった今月16日、第一陣として学生約680人が、砂漠で野営訓練を開始。延々と続く起伏ある砂丘を約3時間かけて、12キロ行進するという、ハードな訓練を受けていた。

新入生たちは「砂漠の門」景勝地に到着すると、同級生とテーブルを囲んで、事前に準備されていた食欲をそそる香り漂わせるポロを食べ、英気を養った。

軍事訓練で学生たちは、ほふく前進や、カラースモークを使った訓練など、実戦的な訓練も受けた。

「人民網日本語版」2025年9月25日