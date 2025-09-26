ユーラシアと繋がる立体ルートを形成する新疆

新疆維吾爾（ウイグル）自治区は、数年前から、「西部陸海新ルート」の共同建設に積極的に関わり、鉄道網・道路網・航空網・商業物流網の建設を全力で推進している。これによって、「陸と海が内外でつながり、東と西が助け合う」という新たな対外開放の構図が形成され、ユーラシアと繋がる立体ルートを確立している。新華網が伝えた。

新疆には、現時点までに対外的に開放されている通関地が19ヶ所、国と国を繋ぐ国際輸送道路ルート119本、多国間を繋ぐ国際貨物輸送道路ルート10本が構築されているほか、民間航空路線595本を就航しており、国際旅客路線25本で17ヶ国・地域と結ばれている。新疆は、陸港から空港、通関地から協力区まで、絶えず開放の最前線を邁進し、新時代のシルクロードで、活気溢れる姿を示している。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年9月26日