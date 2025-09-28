雄安図書館がオープン　河北省雄安新区初の文化的ランドマークがお披露目

河北省雄安新区の雄安図書館東広場で今月27日午前、雄安図書館オープンセレモニーが開催された。これは雄安新区で初となる都市級公共文化産業機関が一般公開されたことを意味している。中国新聞網が伝えた。

雄安新区スタートエリアに位置する雄安図書館の総建築面積は約6万8000平方メートル。地上7階、地下2階建ての建物で、総合サービスホールや幼児・児童閲覧エリア、カジュアル閲覧エリア、電子版書籍閲覧ルーム、読書サロン、空中庭園といったマルチ機能の特色あるスペースが設置されている。蔵書は約150万冊で、閲覧できる座席は約3500席となっている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年9月28日