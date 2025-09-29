贛州瑞金空港が開港　江西省

江西省贛州市管轄下の瑞金市に建設されていた瑞金空港が9月28日午前に開港し、「赤い都」と呼ばれる瑞金市が「航空機が到達する時代」に突入した。また同日、瑞金と北京、上海をそれぞれ結ぶ直行便も就航した。人民網が伝えた。

贛州瑞金空港プロジェクトは、総投資額17億2千万元（1元は約20.9円）、2020年12月に着工した。年間旅客処理能力は延べ55万人、貨物・郵便物処理能力2千トンを目標に設計され、新しく建設されたターミナルビルは7637平方メートル、8スポットの駐機場が配備され、ゼネラル・アビエーションの発展も考慮した4C級の民間空港となっている。贛州瑞金空港の開港によって、地域経済の協調発展、赤色観光（革命ゆかりの地をめぐるツアー）と文化資源の活性化、住民移動の利便性が大幅に向上されると見られている。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年9月29日