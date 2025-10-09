2024年のEUの輸入BEV、半数以上が中国製
人民網日本語版 2025年10月09日16:30
欧州連合（EU）の統計局・ユーロスタットが6日に発表したデータによると、2024年にEUが輸入したバッテリー電気自動車（BEV）の輸入総額は152億ユーロ（1ユーロは約177.7円）に上り、そのうち半数以上が中国からの輸入だった。
データによれば、24年のEUの輸入車のうち、BEVが16％、プラグインハイブリット車（PHV・PHEV）が6％、非プラグインタイプのハイブリッド車が21％で合計43％に達し、輸入総額は424億ユーロとなっている。
詳しく見ると、BEVの輸入総額は152億ユーロに達し、そのうち55％が中国からの輸入車で、16％が韓国から、9％が日本から、9％が米国から、7％が英国からの輸入で、残り4％がその他の国・地域からの輸入車だった。（編集KS）
「人民網日本語版」2025年10月9日
