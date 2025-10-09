観光客を魅了する呈坎村の「魚灯」　安徽省黄山市徽州区

国慶節（建国記念日、10月1日）連休中、安徽省黄山市徽州区呈坎村で行われた魚灯パフォーマンスが、訪れた大勢の観光客を魅了した。人民網が伝えた。

呈坎村では今年に入り、徽州魚灯・舞草竜・徽劇などのパフォーマンスを通じて、永興湖の自然景観と千年の歴史を誇る社戲（農村で祭りの時に演じられる伝統劇）文化を深く融合させ、「盛世徽州、呈坎社戲、一夜魚竜舞」という没入型の文化観光体験製品を作り上げることに成功した。

2025年に同村を訪れた観光客数は累計約120万人、そのうちナイトタイムツアー客は、前年比200％増の38万人に達し、周辺にある民宿の稼働率は96％を上回り、漢服での旅行写真撮影、無形文化財の文化クリエイティブショップ、カフェなど20軒以上の新たな文化観光業態が周辺に誕生した。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年10月9日