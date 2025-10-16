【音声ニュース】視覚障がい者向け「中国文明に触れ、美しい中国に触れる」触覚本が出版

「中国文明に触れ、美しい中国を感じる」とする視覚障がいのある読者を対象とした触覚本シリーズの出版発表会が10月13日、北京で行われた。

故宮博物院と中国障がい者連合会が共同で出版したバリアフリー本「故宮の秘宝に触れる」と「『清明上河図』に触れる」は、貴重な故宮収蔵文化財約30点の原型を再現した上で、視覚障がい者の認知特性に沿ったバリアフリーの拡張デザインが施され、点字と音声解説機能も追加され、文化財の背後にある歴史物語や文化的価値を多角的に伝えている。同日、星球地図出版社と中国盲文出版社が、国内で初めて3D液体樹脂コーティング技術を大量印刷に採用した点字版「触地図・中国地図」および「触地図・世界地図」も出版された。これらの出版物は、視覚障がい者たちが「触れる」ことを通じて、中国の優れた伝統文化や美しい中国、さらには広い世界をいっそう直感的に感じ取る一助となっている。

「人民網日本語版」2025年10月17日