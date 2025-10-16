アルミ缶をリサイクルして娘に鳳冠を制作する器用なママ　河北省衡水

河北省衡水市に住む王媛嬌さん（37）は10月15日、いらなくなったアルミ缶を活用して、キラキラしたビーズ飾りをたくさんつけた鳳冠を制作していた。王さんによると、昨年ベランダを片付けていたところ、大量のいらなくなった空のアルミ缶をどう処分するか迷っていた際、娘が清代の長編小説「紅楼夢」に登場する王熙鳳の鳳冠について話すのを耳にし、すぐさま型紙を描いてアルミ缶を裁断し、1週間かけて「オーダーメイド鳳冠」を完成させたという。娘は大喜びし、そこから王さんと一緒にアルミ缶を活用して、様々な髪飾りを作るようになったのだという。中国新聞網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年10月16日