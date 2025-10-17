中国、27年末までに充電施設を2800万ヶ所整備

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

国家発展・改革委員会などの関係当局はこのほど共同で、「電気自動車充電施設サービス能力『三年倍増』行動計画（2025-27年）」を通達し、27年末までに、全国で2800万ヶ所の充電施設を整備し、3億キロワット（kW）以上の公共充電量を提供し、電気自動車（EV）8000万台超の充電ニーズを満たし、充電サービス能力の倍増を明確にしたことが15日、同委への取材で分かった。

国家エネルギー局の関係責任者は、「中国の新エネルギー自動車は大規模な急速発展段階に入っており、充電施設は新エネ車産業の重要な支えとして、そのサービス能力は消費者の購入意欲に直結する」と述べた。

同計画によると、27年末までに、全国の都市部で新たに160万本の直流充電ガンを増設し、これには10万本の高出力充電ガンが含まれる。高速道路のサービスエリア（駐車エリアを含む）に60キロワット以上の超高速・高速統合型充電ガンを計4万本以上新設・増設する。公共充電スタンドが建設されていない郷・鎮（農村部）行政区には少なくとも直流充電ガンを1万4000本以上新設し、その他の地域ではニーズに基づいて建設規模を一層拡大し、農村地域における公共充電施設のフルカバーを実現する。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年10月17日