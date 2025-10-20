教師と生徒4700人が地震の避難にかかった時間はわずか50秒！

雲南省昭通市魯甸県で10月11日11時18分、マグニチュード4.8の地震が発生した。地震発生時、魯甸県第一中学校の教師と生徒は迅速に対応し、教師と生徒4700人はわずか50秒で安全かつ秩序よく、運動場への避難を完了した。

さらに避難時に、中学2年生の鵬程1組で見られたクラスメートたちの助け合いの一幕に、多くの人が感動した。生徒の小欧さんは両足に障がいがあるため、歩行に不自由がある。地震発生時、そんな小欧さんをクラスメートの馬哲さん、郭朝明さん、馬宇航さんの3人がサポート。2人が足を支え、1人が背中を支える形で小欧さんをしっかり抱え上げると、声を掛け合いながら、見事なコンビネーションで１分もかけずに無事、運動場まで共に避難を終えた。（編集WB）

「人民網日本語版」2025年10月20日