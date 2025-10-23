【音声ニュース】哈爾浜で集中暖房の供給がスタート　室温は「半袖Tシャツで過ごせる」20度以上に

中国で最も北にある省都となる黒竜江省哈爾浜市で10月20日、集中暖房の供給がスタートした。省・市の集中暖房供給の関連規定に基づき、供給が正式にスタートした後、暖房供給機関は住宅の寝室とリビングの室温を終日にわたり20度以上に保つことが求められる。

同市に暮らす李さんは取材に対し、「今年の集中暖房の供給開始時期は例年とほぼ同じ。国慶節連休が終わると哈爾浜はぐっと冷え込むので、南方にある都市よりも少し早く暖房供給がスタートする。20日午後には自分の職場の暖房は熱すぎない程度の適切な温度になり、室内の温度は20度以上になった。自宅はもっと暖かくて、ほぼ半袖で過ごしている」と話した。

哈爾浜のほかにも、同省の各地で集中暖房供給がスタートしている。黒河市では9月30日24時ぴったりにボイラーが稼働して供給が始まったという。

「人民網日本語版」2025年10月23日