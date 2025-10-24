中国1-9月の宅配便取扱個数、1582億6000万個に

国家郵政局が23日に発表したデータによると、中国1-9月の宅配業界の手紙・小包を含む宅配便取扱個数は前年同期比15％増の累計1582億6000万個に達した。このうち、宅配便取扱個数は同17.2％増の累計1450億8000万個となった。

1-9月、宅配業界の業務収入は同7.7％増の累計1兆3136億3000万元（1元は約21.4円）だった。うち、宅配便による業務収入は同8.9％増の累計1兆857億4000万元となった。

また、同期間の同一都市内の宅配便取扱個数は同4.3％増の累計118億7000万個、都市間は同18.6％増の1301億7000万個で、国際・香港特別行政区・澳門（マカオ）特別行政区・台湾地区向け宅配便は同13.7％増の30億4000万個となった。

（編集JZ）

「人民網日本語版」2025年10月24日