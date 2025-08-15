中国1-7月の宅配便取扱個数は1120億5000万個

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

国家郵政局が14日に発表した統計データによると、中国1-7月の郵政業界の郵便物配達取扱個数は、前年同期比で16.2％増の累計1223億個だった。このうち、宅配便取扱個数は同18.7％増の累計1120億5000万個だった。

1-7月の郵政業界の業務収入は前年同期比で8.3％増の累計1兆180億7000万元（1元は約20.5円）だった。うち、宅配便による業務収入は累計同9.9％増の8394億2000万元となった。（編集JZ）

「人民網日本語版」2025年8月15日