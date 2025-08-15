中国1-7月の宅配便取扱個数は1120億5000万個
人民網日本語版 2025年08月15日13:27
（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）
国家郵政局が14日に発表した統計データによると、中国1-7月の郵政業界の郵便物配達取扱個数は、前年同期比で16.2％増の累計1223億個だった。このうち、宅配便取扱個数は同18.7％増の累計1120億5000万個だった。
1-7月の郵政業界の業務収入は前年同期比で8.3％増の累計1兆180億7000万元（1元は約20.5円）だった。うち、宅配便による業務収入は累計同9.9％増の8394億2000万元となった。（編集JZ）
「人民網日本語版」2025年8月15日
注目フォトニュース
関連記事
- 年間1000億個突破が35日早まる 宅配便の急発展が示すものは？
- 1000億個突破！ 今年の中国宅配便業務が加速中
- 宅配便を届ける湖南省長沙市の「空飛ぶタクシー」
- 中国のオンラインデリバリーユーザーが5.45億人に拡大 世界最大のデリバリー市場に
- 中国の年間宅配便取扱個数1500億個突破！中国製品の海外進出も後押し
- 中国の年間宅配取扱個数が初めて1500億個の大台突破
- 1000億件、延べ6億人！ この数字の背後には何がある？
- わずか4ヶ月で中国今年の宅配便業務量が500億件に到達
- 中国1-2月の宅配便取扱個数、前年同期比28.5％増の232.6億個
- 2023年の中国の宅配便使用件数は1人当たり平均90件 繋げると赤道1000周に相当
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn