有人宇宙船「神舟21号」の宇宙飛行士3人が決定

中国の有人宇宙船「神舟21号」有人飛行ミッションに関する記者会見が10月30日午前に開かれた。中国有人宇宙事業弁公室によると、ミッション総指揮部の研究決定に基づき、「神舟21号」は北京時間10月31日午後11時44分に打ち上げを予定している。乗組員は張陸宇宙飛行士、武飛宇宙飛行士、張洪章宇宙飛行士の3名で、船長は張陸飛行士となっている。（編集SC）

「人民網日本語版」2025年10月30日