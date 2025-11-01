有人宇宙船「神舟21号」、宇宙ステーションとのドッキングを最速で完了

北京宇宙飛行制御センターの管制室で11月1日に撮影されたドッキングのリアルタイム画像（撮影・金立旺）

中国の有人宇宙船「神舟21号」は11月1日未明、宇宙ステーションとの自律的な高速ドッキングを完了し、宇宙船と宇宙ステーションとのドッキングにおける最速記録を樹立した。新華社が伝えた。

北京宇宙飛行制御センターの管制室で11月1日に撮影されたドッキングイメージのモニター画像（撮影・金立旺）

「神舟21号」を搭載したキャリアロケット「長征2号F遥21」が北京時間10月31日午後11時44分、酒泉衛星発射センターから打ち上げられた。「神舟21号」は予定の軌道に入った後、同11月1日午前3時22分に、宇宙ステーションのコアモジュール「天和」の前方ポートとのドッキングに成功した。全プロセスは約3時間半で完了した。

これは、宇宙船「神舟」と宇宙ステーションとのドッキングにおける最速記録となった。「神舟12号」から「神舟20号」までの有人宇宙船はこれまで、すべて6時間半のドッキング方式を採用していた。（編集AK）

北京宇宙飛行制御センターの管制室で11月1日に、ドッキングの進捗を監視する関係者（撮影・金立旺）

「人民網日本語版」2025年11月1日