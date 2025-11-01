7度目の「宇宙での合流」　「神舟21号」乗組員が宇宙ステーションに入室

中国有人宇宙事業弁公室の発表によると、有人宇宙船「神舟21号」と宇宙ステーションが自律的な高速ドッキングに成功した後、「神舟21号」の乗組員は宇宙船の帰還カプセルから軌道モジュールへ移動した。北京時間2025年11月1日午前4時58分、軌道上で任務を遂行中の「神舟20号」乗組員が「自宅のドア」を開け、遠方から到着した「神舟21号」乗組員を中国宇宙ステーションへ迎え入れた。「宇宙での合流」は、これが中国の宇宙開発史上7度目となる。

「神舟20号」と「神舟21号」の各乗組員は今後、宇宙ステーションにおいて軌道上での交代作業を行う。交代期間中、6人の宇宙飛行士たちは約5日間にわたり、宇宙ステーションで生活を共にし、作業を行うとともに、所定の各種任務を完了させる予定となっている。（編集AK）

「人民網日本語版」2025年11月1日