古鎮で「インターネット生活カーニバル」が開幕　浙江省桐郷

浙江省嘉興市が管轄する桐郷市の濮院時尚古鎮で11月5日から9日まで、「インターネット生活カーニバル」が開催されている。新華網が伝えた。

カーニバルは、「インスピレーション溢れる生活マーケット」、「トレンド体験エリア」、「未来テクノロジー通り」という三大テーマで構成されており、デジタル・スマート体験、AI製品、スマートホーム、トレンドブランド、没入型エンターテインメントなど多様なコンテンツが集められ、観光客が実際に触れ、交流し、消費することが可能な日用品や娯楽体験に転化されている。

カーニバルでは、「展示会＋文化観光＋消費」モデルを追求し、テクノロジー展示品・消費ブランド・エンターテインメントプログラムを、古鎮のファッショナブルな生活業態と融合することで、この古鎮で観光客がデジタル文明によってもたらされる素晴らしい生活の様々なシーンを体験することが可能にしている。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年11月6日