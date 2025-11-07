中国の政策に成長の自信を高める多国籍企業

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

第8回中国国際輸入博覧会（輸入博）が11月5日、上海で開幕した。

資生堂の梅津利信中国・トラベルリテール地域 CEOは開幕式終了後、「中国の政策は、市場拡大の確実性を一層明らかにしており、当社のような多国籍企業の中国市場の発展に対する確信をさらに高めることになるだろう。当社のコスメティックイノベーションに対するこだわり、追及と輸入博が提唱する開放の精神が常に完全に一致しているとしみじみと感じている」と語った。

そして、「7年連続で輸入博に出展している当社は『出展企業』の域をすでに超えている。当社はこのプラットフォームを積極的に活用して、中国の企業との提携をさらに深化させ、世界的研究開発の実力と中国の消費者、及び提携パートナーの独特で、多様な洞察を融合させている」とした。

ドイツの製薬・化学大手バイエルのビル・アンダーソン最高経営責任者（CEO）は、「イノベーション、または市場という観点から見ても、中国は当社にとって、最も重要な戦略的柱の一つ。当社は常に、ゆるぎない姿勢で中国に投資し続けている。当社はイノベーションや提携の面でも、資金投入を強化し続けており、過去1年だけを見ても、多くのプロジェクトを始動させてきた。こうしたアプローチは、当社が産業高度化を推進する決意の表れであり、中国の質の高い発展というビジョンと当社の方向性が完全に一致していることを示している」と語った。（編集KN）

