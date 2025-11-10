北京市と河北省唐山結ぶ都市間鉄道が年内に全線開通へ
人民網日本語版 2025年11月10日14:26
北京市と河北省唐山市を結ぶ「京唐都市間鉄道」の北京副都心区間の試運転が今月6日から始まり、開通に向けてラストスパートの段階に突入した。同区間が計画通り年内に開通すれば、京唐都市間鉄道は全線開通したことになり、北京副都心駅から河北省唐山市や天津市宝坻区、天津市北辰区などに乗り換えなしで行くことができるようになる。北京日報が伝えた。
京唐都市間鉄道は全長149キロで、北京副都心駅や燕郊駅（リニューアル）、大廠駅、香河駅、宝坻駅、玉田南駅、唐山西駅、唐山駅（既存駅）など8駅が設置されている。このうち、燕郊駅と唐山駅区間は2022年12月30日にすでに開通している。（編集KN）
「人民網日本語版」2025年11月10日
注目フォトニュース
関連記事
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn