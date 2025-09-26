「何以中国・理想都城」インターネット宣伝イベントが北京で始動

中央サイバーセキュリティ・情報化委員会弁公室・ネットワーク伝播局や北京市党委員会・宣伝部の指導の下、今月25日、「何以中国・理想都城」をテーマとしたインターネットPRイベントが北京で始動した。人民日報が伝えた。

オープニングセレモニーには、専門家や学者、文化著名人、青年の模範者、長城（万里の長城）保護スタッフ、文化観光について発信するブロガーなどが出席し、AI動画や情景描写、クラウドファンディングドキュメンタリーなどを通して、悠久の歴史を誇る古都・北京の文化、特色が鮮明な北京独特の文化、急速に台頭するイノベーション文化が生き生きと紹介された。

オープニングセレモニーでは、北京市考古学研究院が北京の最新の考古学的成果を、北京市園林緑化局が秋に北京で開催されるエコロジカルな文化イベントを発表した。中央重点ニュースサイトや商業ネットワークプラットフォームなどは、重要なネットワーク宣伝プロジェクトを発表した。

今回のイベントは、北京市党委員会・サイバーセキュリティ・情報化委員会弁公室や北京市文化・観光局、北京市文物(文化財)局、人民網が主催している。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年9月26日