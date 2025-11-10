第15回全国運動会の開会式が広東省広州で開催

第15回全国運動会（全運会）の開会式が9日夜、広東省広州市にある広東オリンピックスポーツセンターにおいて、心を揺さぶられる壮麗な音楽の中で開催された。まず方形に並んだ16人の旗手が全運会の会旗と第15回全運会の会旗を掲げて入場し、続いて37の代表団の選手代表たちが入場した。彼らはそれぞれ省・自治区・直轄市と、香港特別行政区、澳門（マカオ）特別行政区、新疆生産建設兵団、および3つの業界体育協会の代表となる。

開会式では「夢をかなえる未来」をテーマとした文化スポーツパフォーマンスが行われた。「同根同源」、「同心同縁」、「同夢同円」の3プログラムで構成されたパフォーマンスは、スポーツ要素、芸術的アプローチ、先端テクノロジーを革新的に応用し、今回の全運会のテーマである「激情たぎる全運会、活力あふれる大湾区」を生き生きと体現するものとなった。

第15回全運会は11月21日まで開催される。会期中に選手約1万4000人が各競技に出場するほか、一般のスポーツ愛好者約1万1000人が一般向け競技イベントに参加する予定だ。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年11月10日