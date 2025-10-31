スペイン人のアルバロさんの広州トラベルガイド

広東省広州市の隠れた魅力は、ランドマークの「広州タワー」だけではない。ほろ苦さの中にほんのりとした甘みが感られる薬用茶の「涼茶」、食事の前に熱湯で箸や皿を消毒する文化も体験すべきだ。また、伝統とトレンドを取り混ぜた「広東式ラップ」を楽しみながら街を歩けば、オリンピックの金メダリストとバッタリ遭遇できるチャンスもあるかもしれない。

人民網の中国の各都市を紹介する動画シリーズ「Tales of Cities」の本編が間もなく公開。まずは一足先に人民網のスペイン人スタッフ・アルバロさんと一緒に広州を巡り、第15回全国運動会（全運会）がまもなく開幕するこの都市の鼓動を感じてみよう。 （編集KN）

「人民網日本語版」2025年10月31日